البنك المركزي اليمني يعلن استعادة حاويات أوراقه النقدية

أكد البنك المركزي اليمني الحكومي استعادة حاويات الأوراق النقدية التابعة له بعد أن تعرضت لاعتداء استهدفها على رصيف ميناء عدن.

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وأشار البنك في بيان نقلته وكالة "سبأ" اليمنية، إلى أن التحركات السريعة لقيادة قوات التحالف العربي أثمرت عن استعادة الحاويات وتسليمها للبنك المركزي كاملة وبأقفالها الرسمية".

وشدد البنك على أنه "يعمل باستقلالية تامة، وأنه قادر على العمل المستمر باستقلالية مطلقة، وحيادية تامة في تنفيذ وظائفه في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وفق قانون البنك المركزي رقم 14 لعام 2000 وتعديلاته".

وأشار إلى أن "أوراق النقد المطبوعة لا تكتسب قيمتها المالية في التداول إلا بعد أن تستكمل إجراءات الإصدار وفقا للقواعد المعمول بها".

وأهابت المؤسسة المالية بالجميع، إلى "عدم الانجرار وراء التصريحات غير المسؤولة، والشائعات التي لا تستند إلى أسس مصرفية سليمة وموثوقة، فإنه يؤكد أنه لن يسمح بأي إساءة إلى سمعة البنك ومهنيته أو الاعتداء على كل ما يعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر".

وأشاد المصرف بالجهود التي تبذلها الدولة بمؤسساتها المختلفة بالتعاون مع السعودية، التي كانت نتائجها واضحة في السيطرة على القطاع المصرفي واستقرار العملة وردم الفجوات الاقتصادية.

المصدر: "سبأ"