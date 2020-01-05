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صور لسليماني ونصر الله تنشر لأول مرة

أخبار العالم العربي

صور لسليماني ونصر الله تنشر لأول مرة
AL-Manar/FARS
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نشر الإعلام الإيراني اليوم الأحد لأول مرة مجموعة من الصور الأرشيفية التي تظهر قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.

وفي إحدى هذه الصور، التي ذكر مراسلنا أن وكالة "فارس" نقلتها عن قناة "المنار" اللبنانية، يؤدي سليماني الصلاة خلف نصر الله.

صور لسليماني ونصر الله تنشر لأول مرة

وتعكس هذه الصور علاقة الصداقة المميزة التي كانت تربط الرجلين، وأجواء لقاءاتهما البيتية البعيدة عن الرسميات، حيث يمكن مشاهدة نصر الله في ظهور نادر بلا عمامة.

صور لسليماني ونصر الله تنشر لأول مرة
صور لسليماني ونصر الله تنشر لأول مرة
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المصدر: RT

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