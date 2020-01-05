الرياض تنتقد بشدة "التصعيد التركي" في ليبيا

أعربت السعودية عن رفضها وإدانتها لما وصفته بـ"التصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي"، منددة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وفي بيان لها نشرته الليلة الماضية، وصفت الخارجية السعودية هذه الخطوة بأنها "انتهاك لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويض للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في 31 ديسمبر 2019".

وأكد البيان أن "هذا التصعيد التركي يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديدا للأمن العربي والأمن الإقليمي.. كونه تدخلا في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية."

#تصريح | المملكة العربية السعودية ترفض وتدين التصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي وتعد ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن pic.twitter.com/ldA5z4EiXm — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 5, 2020

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وكان البرلمان التركي قد أقر الخميس بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، في خطوة وصفها مسؤول في الجامعة العربية بأنه "إذكاء للصراع الدائر هناك".

المصدر: RT