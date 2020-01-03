مصر.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب بتهمة "الرشوة"

نقلت "الوطن المصرية"، عن مصادر أمنية قولها إن هيئة الرقابة الإدارية، ألقت فجر يوم الجمعة القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، ومتقاعدين اثنين عملا في المصلحة بتهمة الرشوة.

وكان وزير المالية محمد معيط، أصدر قرارا في ديسمبر الماضي بتكليف عبد العظيم حسين رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية خلفا لعماد سامي، الذي انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب، ولمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين أيهما أقرب.

وعبد العظيم حسين كان يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين في مصلحة الضرائب.

المصدر: RT