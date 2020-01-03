أول تعليق سعودي على اغتيال سليماني

قال مصدر مسؤول في السعودية، إن المملكة تابعت الأحداث في العراق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت الرياض في ما سبق من تداعياتها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن المصدر: "مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل المليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

وأكدت الرياض على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

#عاجل

مصدر مسؤول : المملكة تابعت الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.#واس_عامpic.twitter.com/N8vGQOkOQ3 — واس العام (@SPAregions) January 3, 2020

واغتيل قاسم سليماني بقصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد استهدفه ومجموعة من قيادات "الحشد الشعبي" بينهم أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في الحشد، فجر الـ3 من يناير الجاري.

وأكد الحرس الثوري الإيراني مقتل سليماني، وأعلن أن "الجنرال سليماني استشهد فجر الجمعة، في اعتداء نفذه طيران مروحي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي".

ويصف الأمريكيون سليماني بـ"الرجل الأخطر" في الشرق الأوسط، حيث أدار معارك في مواجهتهم على مدار أعوام طويلة، وكان له دور كبير في بناء ودعم "حزب الله" اللبناني، والفصائل الشيعية في العراق، وتنفيذ عشرات العمليات السرية خارج إيران.

المصدر: واس