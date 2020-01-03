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الخارجية الايرانية تستدعي السفير السويسري راعي المصالح الأمريكية في طهران وتبلغه احتجاجها الشديد

أخبار العالم العربي

الخارجية الايرانية تستدعي السفير السويسري راعي المصالح الأمريكية في طهران وتبلغه احتجاجها الشديد
Reuters Morteza Nikoubazl
السفارة السويسرية في طهران (صورة أرشيفية)
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أفاد التلفزيون الإيراني بأن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت اليوم الجمعة القائم بأعمال السفارة السويسرية في طهران، وأبلغته احتجاجها الشديد على اغتيال قاسم سليماني.

ووفق التلفزيون قدمت طهران احتجاجا اليوم للقائم بأعمال السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأمريكية لديها.

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ظريف يحمل واشنطن مسؤولية جميع عواقب
ظريف يحمل واشنطن مسؤولية جميع عواقب "المغامرة المارقة" باغتيال سليماني

واعتبر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، اغتيال الجيش الأمريكي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني عملا إرهابيا، وحمل واشنطن جميع عواقب هذه "المغامرة المارقة".

ولقي اللواء سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

المصدر: وكالات

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