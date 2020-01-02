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شكري يجري اتصالات هاتفية مكثفة لبحث الوضع الليبي

أخبار العالم العربي

شكري يجري اتصالات هاتفية مكثفة لبحث الوضع الليبي
Reuters
وزير الخارجية المصري سامح شكري (صورة أرشيفية)
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أجرى وزير الخارجية المصري اتصالات مكثفة مع نظرائه في السعودية واليونان وقبرص والإمارات، ومع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، لبحث آخر تطورات الشأن الليبي.

وفي هذا الصدد، أعرب شكري خلال اتصاله مع أوبراين، عن "إدانة القاهرة لقرار البرلمان التركي  تمرير المذكرة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان لتفويضه بإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وما يمثله ذلك من تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم ويزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا".

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ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، أجرى شكري اتصالات مع نظرائه وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود، واليوناني نيكوس دندياس، والقبرصي نيكوس خريستودوليديس، ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات جاءت "لبحث هذا التصعيد الخطير من الجانب التركي".

المصدر: RT

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