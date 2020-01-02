"النهار" الجزائرية: الإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد

أفاد موقع "النهار" الجزائري، بأن السلطات في البلاد أفرجت عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الذي أودع الحبس المؤقت منتصف مايو الماضي، بتهمة "محاولة إضعاف معنويات الجيش".

ونقل بن حديد يوم أمس الأربعاء من سجن الحراش، إلى جناح خاص داخل مستشفى مصطفى باشا، بعد أن أصبحت حالته حرجة.

وذكرت "النهار" أن سبب مقاضاة بن حديد هو رسالة مفتوحة كتبها ونشرها على صفحات جريدة وطنية، خاطب من خلالها قيادة الجيش، ودعا فيها للتدخل واتخاذ مواقف خارج الحل الدستوري وتسليم السلطة للشعب.

وحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع النفاذ، وغرامة مالية، بعد إدانته بتهمة "إهانة هيئة دستورية وإحباط معنويات الجيش".

المصدر: "النهار"