نائب أردوغان: أعددنا خطة لإنشاء موقع نموذجي في المنطقة الآمنة

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إن أنقرة أعدت خطة "لإنشاء موقع يكون أنموذجا في المنطقة الآمنة" شمالي سوريا، مؤكدا ضرورة إيجاد حل لقضية النازحين داخل سوريا وليس خارجها.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أوقطاي تصريحات جاء فيها أن تركيا لا يمكنها استقبال النازحين داخل حدودها لزيادة أعدادهم، لكنها ستواصل رعايتهم في الجانب الآخر من الحدود.

وأضاف: "يجب أن نجد حلا داخل سوريا، ولا يمكننا مواجهة المشاكل التي أوجدها العالم بمفردنا، لدينا حاليا نحو 4 ملايين لاجئ، حوالي 3.6 مليون منهم سوريون".

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وتابع: "بالمنطقة الآمنة داخل سوريا، سنوفر فضاء ليعيش فيه النازحون في الداخل، وضمان العودة الطوعية للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم على حد سواء".

وأكد أن المنطقة الآمنة ستوفر الأمن للسوريين، وتضمن أمن الحدود الجنوبية لتركيا، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في إنشائها داخل سوريا، "لأن مسألة الهجرة من هذه المنطقة تمس الدول الأوروبية بشكل مباشر".

المصدر: الأناضول