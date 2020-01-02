ميشال حايك يكشف تنبؤاته للسعودية في 2020 بعد أن توقع مقتل حارس ملوكها في 2019

كشف المنجم اللبناني ميشال حايك عن توقعاته الجديدة لأحداث العام 2020 في السعودية، بعد أن صدقت بعض توقعاته للعام الماضي 2019 التي تنبأ فيها بتردد اسم "حارس الملوك" عبد العزيز الفغم.

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وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تنبؤات حايك عبر قناة MTV اللبنانية، وفي ما يلي أهم ما توقعه للسعودية في العام 2020:

- المملكة العربية السعودية بأعلى سلطاتها بتحط في لبنان وسوريا

- تبدل الحالة الروتينية لغيبوبة الأمير النائم، شقيق الأمير الوليد بن طلال

- العيد الوطني السعودي للعام 2020 لن يكون عيدا مثل كل الأعياد

- كل المناصب رهن منصب محمد بن سلمان

- سكون مخيف يسكن الرياض

- ستترك السفيرة السعودية في واشنطن بصمتين

- الوليد بن طلال يبرمج حياته من جديد ووعكة صحية مفاجئة

- الفيلم الوثائقي الذي سيعرض بالعيد الوطني السعودي رح يشكل قيمة مضافة استثنائية

- إثر خطوة في واقع المملكة سيظهر من جديد اسم الأميرين محمد بن نايف وعبد العزيز بن فهد

- مفاجأة المفاجئات وهدية الهدايا يقدمها الملك للمملكة وشعبها

- الأمير محمد بن سلمان ينتقل لوضعية الهجوم في ملف خاشقجي من دون الحاجة للاكتفاء بوضعيه الدفاع

- ستتعدد صور محمد بن سلمان ولكن واحدة منها ستضيع وتجنن عقول الناس

- الإرهاب سيفتح ثغرة في الطوق السعودي

- أسلاك شائكة وبعض الحواجز بوجه سعود القحطاني رغم البراءة التي أخذها

- ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صاحب الخطوات الاستباقية سيشق الدرب بخطر لانتزاع لقب الملك

- خطوة ملكية سعودية ستشكل سابقة لصالح المسيحيين

- السوق العقاري والحركة العمرانية على مشارف انطلاقة لكسر الجمود

- شخصية أمير مكة خالد الفيصل ستشغل المملكة على أكثر من صعيد

وكان حايك قد قال في تنبؤاته للعام 2019 والتي عرضها أيضا على قناة MTV: "ستصبح السعودية حديث الناس طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك.. حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس.." وهو ما تداوله نشطاء على أنه تنبؤ بمقتل عبد العزيز الفغم.

المصدر: صحف لبنانية