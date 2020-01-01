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السعودية تفرج عن أردني بعد توقيفه 8 أشهر

أخبار العالم العربي

السعودية تفرج عن أردني بعد توقيفه 8 أشهر
Reuters
السعودية
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قال تجمع حقوقي معني بقضايا الموقوفين في السعودية، يوم الثلاثاء، إن الرياض أفرجت عن أردني مقيم بعد مرور أكثر من 8 أشهر على توقيفه.

ونشر حساب "معتقلي الرأي" على صفحته بموقع "تويتر" تغريدة قال فيها إن "السلطات السعودية أفرجت عن المعتقل الأردني المقيم أسامة العطار، وقامت بترحيله إلى الأردن بعد أكثر من 8 أشهر على اعتقاله التعسفي".

وأضاف أنه وبهذا القرار "تكون السلطات قد أفرجت حتى الآن عن 3 معتقلين من المقيمين الذين اعتقلوا في أبريل الماضي".

ولم يصدر عن السلطات السعودية أي بيان بهذا الخصوص يوضح أسباب التوقيفات وملابسات الإفراج عن الأردني المقيم.

المصدر: "تويتر"

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