التحالف العربي في اليمن: وصول 6 أسرى سعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض

قال التحالف العربي في اليمن والذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، إن 6 أسرى سعوديين وصلوا إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في العاصمة الرياض.

وأفاد التحالف بأن الأسرى السعوديين كانوا محتجزين لدى جماعة أنصار الله الحوثية.

وأشارت قناة "الإخبارية" السعودية في تغريدة على "تويتر"، إلى أن التحالف ثمن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، نقلا عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، إنه "وفي إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل، تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضاف أنهم منتظرون "خطوات مماثلة من قوى العدوان للإفراج عن أسرانا".

جدير بالذكر أن رئيس لجنة الأسرى أعلن، في 26 أكتوبر 2019، إتمام 300 عملية تبادل أسرى مع الجيش اليمني، عبر وساطات وتفاهمات محلية، منذ منتصف العام 2015، تم بموجبها تحرير 7 آلاف أسير من الطرفين.

المصدر: "الإخبارية" السعودية