الحوثيون يعلنون تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الأربعاء، تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

نقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، قوله: "في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل، تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، مضيفا أنهم منتظرون "خطوات مماثلة من قوى العدوان للإفراج عن أسرانا".

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وكان رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، أعلن في 26 أكتوبر الماضي، إتمام 300 عملية تبادل أسرى مع الجيش اليمني، عبر وساطات وتفاهمات محلية، منذ منتصف العام 2015، تم بموجبها تحرير 7 آلاف أسير من الطرفين.

المصدر: وكالات