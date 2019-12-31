وسائل إعلام مصرية: اجتماع مغلق للجامعة العربية للرد على التصعيد التركي في ليبيا

قالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن المندوبين الدائمين للدول العربية يعقدون اجتماعا مغلقا لمجلس الجامعة العربية حاليا لبحث التصعيد التركي في ليبيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع جاء بعد إعلان أنقرة تقديم مشروع قانون للبرلمان، للموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، دعما لحكومة الوفاق في طرابلس، في مواجهة "الجيش الوطني الليبي".

وانطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، بناء على طلب من مصر أيدته دول عربية عدة لبحث التطورات في ليبيا، واحتمالات التصعيد هناك بما ينذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، واتخاذ موقف عربي في هذا الشأن يهدف إلى استعادة ليبيا لاستقرارها عبر الحلول السياسية وبعيدا عن التدخلات الخارجية.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق، وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا، الذي يصوت حول مذكرة التفويض الخميس المقبل.

المصدر: الوطن