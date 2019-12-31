إعلان الحداد في العراق 3 أيام على قتلى القصف الأمريكي

وجه رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء بإعلان حالة الحداد العام على أرواح قتلى القصف الأمريكي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

وقال المكتب الإعلامي في بيان له إن عبد المهدي "وجه بإعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء على أرواح شهداء قواتنا المسلحة من منتسبي اللواء 45 و 46 ومنتسبي الجيش والشرطة إثر الاعتداء الآثم الذي تعرضوا له أمس الأول في منطقة القائم".

وتعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي، مساء الأحد إلى 3 ضربات جوية أمريكية، ‏بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، فيما قال الحشد ‏الشعبي، إن الهجوم أسفر عن سقوط 25 شخصا و51 ‏جريحا.‏

المصدر: السومرية