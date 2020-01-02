وسائل إعلام: الجزائر تشتري 14 مقاتلة روسية من الجيل الخامس

أفادت بوابة "Menadefence " بأن روسيا والجزائر وقعتا اتفاقية توريد 14 مقاتلة روسية للجيل الخامس من طراز "سو-57".

وأضافت أن سلاح الجو الجزائري طلب كذلك من الحكومة الروسية بأن تورد له مستقبلا 14 طائرة حربية أخرى وهي قاذفات "سو-34" ومقاتلات" سو-35" لتحل محل الطائرات الحربية القديمة بعد خروجها من حوزة سلاح الجو الجزائري.

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فيما يتعلق بطائرة "سو-57" فإن الوفد الجزائري درسها خلال زيارته لمعرض "ماكس – 2019" الروسي للطيران والفضاء الذي أقيم عام 2019 في ضواحي موسكو.

وكان ضابط جزائري آنذاك أول أجنبي تدرب على قيادة مقاتلة الجيل الخامس في نظام محاكاة تحليق الطائرة.

وقالت البوابة إن عملية توريد "سو-57" تستغرق بضعة أعوام ويتوقع أن تختتم بحلول عام 2025 حين سيتم تشكيل سربين من مقاتلات "سو – 30 إم كا" وسرب واحد من مقاتلات "ميغ – 29 إم 2" الخفيفة وسرب واحد من مقاتلات "سو – 35" الثقيلة، فضلا عن سرب مقاتلات "سو – 57" للجيل الخامس وسرب واحد من طائرات "سو – 34".

المصدر: روسيسكايا غازيتا