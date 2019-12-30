تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد ابتداء من 1 يناير 2020 إلى غاية 30 يناير 2020".

ولم يذكر البيان أية تفاصيل أخرى.

ومطلع سبتمبر الماضي، مدد الرئيس المؤقت، محمد الناصر، حالة الطوارئ لـ4 أشهر.

وفرضت حالة الطوارئ في البلاد في نوفمبر عام 2015، عقب هجوم إرهابي وقع بالقرب من وزارة الداخلية والسياحة، استهدف فيه مسلحون، أعلنوا ولاءهم لتنظيم "داعش"، حافلة تقل عددا من حراس الرئيس، أسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح 20 آخرين.

المصدر: وكالات