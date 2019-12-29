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افتتاح موسم قطف الورود في قطاع غزة بمناسبة رأس السنة (صور)

أخبار العالم العربي

افتتاح موسم قطف الورود في قطاع غزة بمناسبة رأس السنة (صور)
RT Mariam Dagga
قطف الورد في غزة
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شرع أهالي ومزارعو شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في قطف الورود والزهور لهذا الموسم، تزامنا مع احتفالات نهاية رأس السنة، وفي ظل انتعاش وصف بـ"الخجول" لتجارة الورود.

وأفادت مواقع فلسطينية بأنه وعلى مدار الأعوام السابقة، شهدت تجارة الورود تراجعا كبيرا بفعل انهيار الاقتصاد في غزة، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الـ 13 على التوالي.

افتتاح موسم قطف الورود في قطاع غزة بمناسبة رأس السنة (صور)
RT Mariam Dagga
موسم قطف الورد في قطاع غزة

ويشتكي المزارعون الفلسطينيون من تناقص الأراضي المزروعة بالورد عاما تلو الآخر، ما أدى إلى تحول غزة من مصدّر للورود إلى مستورد لها.

افتتاح موسم قطف الورود في قطاع غزة بمناسبة رأس السنة (صور)
RT Mariam Dagga
موسم قطف الورد في قطاع غزة

وكانت وكالة "الأناضول" نقلت عن المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة، أدهم البسيوني، قوله قبل أيام إن القطاع كان يضم مئات الدونمات من الورود والزهور، فيما لم يتبق اليوم غير 10 دونمات تقريبا، لعزوف المزارعين عن الزراعة منذ سنوات.

افتتاح موسم قطف الورود في قطاع غزة بمناسبة رأس السنة (صور)
RT Mariam Dagga
موسم قطف الورد في قطاع غزة

وأرجع البسيوني سبب هذا العزوف إلى الحصار الإسرائيلي وتبعاته على أوضاع الناس، وإغلاق المعابر، والمشاكل التسويقية خارجيا ومحليا، وعدم ضمان التصدير، وارتفاع تكاليف الزراعة مقابل عدم وجود عائدات.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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