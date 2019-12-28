مقتل 21 شخصا بحادث سير في محافظة بورسعيد بمصر

أفاد مراسل RT في مصر، استنادا إلى مصادر متطابقة، بارتفاع حصيلة ضحايا حادث سير كبير في محافظة بورسعيد شمال شرق مصر إلى 21 قتيلا.

وأوضح المراسل أن الحادث، الذي أسفر كذلك عن سقوط عدد من الجرحى، نجم عن تصادم سيارة نقل مع حافلة ركاب صغيرة على طريق بورسعيد دمياط، مشيرا إلى أن القتلى جميعهم عمال كانوا يستقلون الحافلة.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام محلية أن العمال من أحد مصانع الملابس الجاهزة في بورسعيد، وتم نقل جثامين القتلى والمصابين إلى المستشفى، متوقعة ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لخطورة الحالة الصحية للمصابين ووجود عدد من الجثث في موقع الحادث جاري استخراجها من بين حطام السيارة.

sadaportsaid.com

وأضافت أن سيارات الإسعاف لا تزال تتواجد في موقع الحادث، تحسبا لانشال مزيد من جثث الضحايا أو المصابين، في الوقت الذي تبذل فيه إدارة المرور جهودا كبيرة لتسيير الحركة المرورية على الطريق، ومنع تكدس السيارات.

ناصر حاتم

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية