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وزراء خارجية 4 دول أوروبية يزورون ليبيا

أخبار العالم العربي

وزراء خارجية 4 دول أوروبية يزورون ليبيا
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية عزم وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا زيارة طرابلس في السابع من يناير المقبل.

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وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في بيان لها أمس الجمعة إن "وزير الخارجية، محمد سيالة، أجرى اتصالا هاتفيا مع المفوض السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تناول تطورات الأوضاع والمجازر التي يرتكبها خليفة حفتر ضد المدنيين في مدن الغرب الليبي وفي العاصمة طرابلس".

وأكد المسؤول الأوروبي وفق البيان، عزمه القيام بزيارة ليبيا في السابع من الشهر المقبل بصحبة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا للتباحث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعدد من المسؤولين.

المصدر: RT

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