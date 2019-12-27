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الكرملين: بوتين والسيسي يتفقان على التنسيق المشترك لإرساء الاستقرار في ليبيا

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الكرملين: بوتين والسيسي يتفقان على التنسيق المشترك لإرساء الاستقرار في ليبيا
Sputnik Алексей Никольский
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي (بكين، 26 أبريل 2019).
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أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اتفقا، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الجمعة، على التنسيق المشترك بهدف إرساء الاستقرار في ليبيا.

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وذكر الكرملين، في بيان، أن المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب المصري، شهدت "بحثا مفصلا لقضية تسوية الأزمة في ليبيا".

وأشار البيان إلى أن الجانبين "أكدا تصميمهما على التنسيق اللاحق للإجراءات بهدف إرساء الاستقرار للأوضاع في هذه الدولة".

ولفت بوتين والسيسي، حسب الكرملين، إلى "أهمية جهود الوساطة المبذولة من قبل ألمانيا والأمم المتحدة في سياق دفع العملية السياسية قدما إلى الأمام بمشاركة كل الأطراف الليبية الأساسية".

كما تناول الاتصال بعض القضايا الحيوية للتعاون الثنائي بين روسيا ومصر، بما في ذلك سير تطبيق المشروع المشترك الأكبر بين البلدين وهو بناء محطة الضبعة الكهرذرية، التي تعتبر الأولى من نوعها في مصر، إضافة إلى موضوع استئناف حركة الطيران بشكل كامل، فيما اتفق بوتين والسيسي على مواصلة الاتصالات.

وسبق أن قالت الرئاسة المصرية إن بوتين والسيسي اتفقا، خلال اتصال بينهما الجمعة، على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا.

المصدر: RT

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