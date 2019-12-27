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السفير الفلسطيني لدى موسكو: بوتين سيزور بيت لحم الشهر المقبل

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السفير الفلسطيني لدى موسكو: بوتين سيزور بيت لحم الشهر المقبل
AA/LA/nl
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس - أرشيف -
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أعلن السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيزور بيت لحم يوم 23 يناير المقبل.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن نوفل قوله إنه من المقرر إجراء محادثات بين الرئيس بوتين والرئيس الفلسطيني، محمود عباس على هامش الزيارة، بعد أن كشف الأخير في وقت سابق أنه دعا الرئيس الروسي إلى بيت لحم في عيد الميلاد.

وأضاف السفير أن الرئيس عباس بدوره سيشارك في احتفالات موسكو بمناسبة مرور 75  عاما على النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، للصحفيين أنه تم تلقي الدعوة الفلسطينية وسيتم النظر فيها.

وكان بوتين أكد في 20 نوفمبر 2019، أنه سيزور إسرائيل، منتصف شهر يناير 2020، مشيرا إلى ضرورة مواصلة حماية المسيحيين في الشرق الأوسط تحت إشراف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكنائس المحلية.

المصدر: وكالات

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