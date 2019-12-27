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ضاحي خلفان يستشهد بخطاب قديم للقذافي ضد الأتراك!

أخبار العالم العربي

ضاحي خلفان يستشهد بخطاب قديم للقذافي ضد الأتراك!
Reuters
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نشر ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي على حسابه في "تويتر" مقطعا من خطاب قديم جدا للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قال إن القذافي حذر فيه الليبيين من عودة الاحتلال العثماني.

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وذكر خلفان إن القذافي قال لمواطنيه إن الدولة العثمانية باعت ليبيا للإيطاليين مقابل جزيرة في بحر إيجة.

يذكر أن الزعيم الليبي الراحل تطرق في هذا الخطاب إلى فترة الاستعمار العثماني لبلاده في معرض تحذيره من عودة الاحتلال الأوروبي والإيطالي تحديدا إذا ما توفرت ظروف مشابهة لتلك التي كانت أيام الغزو مطلع القرن العشرين.

وأثناء حديثه عن فترة الاحتلال العثماني لبلاده، ذكر بالفعل أن العثمانيين باعوا ليبيا للإيطاليين مقابل جزيرة في بحر إيجة.

وكانت عدة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت في الأيام الأخيرة هذا المقطع المصور لخطاب القذافي، كما نشرت قناة تلفزيونية يشرف عليها أنصار القذافي نفس الخطاب قائلة أن الزعيم الليبي الراحل تنبأ فيه بعودة تركيا إلى ليبيا.

يأتي ذلك مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا عن نيته إرسال قوات إلى ليبيا، مشيرا إلى أن برلمان بلاده سيمرر قرارا بهذا الشأن قريبا.

وبرر أردوغان خطط بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا باسترجاع أحداث من التاريخ العثماني، وباتفاقية بهذا الشأن موقعة مع حكومة الوفاق الليبية المتمركزة في طرابلس، في وقت تواصل فيه قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اقتحام العاصمة في عملية عسكرية بدأت منذ أبريل الماضي.

المصدر: RT

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