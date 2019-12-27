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لبناني يقتحم مصرفا "بفأس" مطالبا بأمواله! (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبناني يقتحم مصرفا
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن لبناني دخل مصرفا في إحدى المناطق اللبنانية وفي حوزته فأس وطالب باسترداد أمواله المودعة في ذلك البنك.

وأظهر الفيديو المواطن وهو يهدد الموظفين بفأس مطالبا بإعطائه أمواله صارخا "صوروا صوروا، بدي مصرياتي بدي مصرياتي".

وشهد البنك في ذاك اليوم ازدحاما كبيرا جراء توافد عدد كبير من المودوعين بهدف سحب أموالهم، مثله مثل العديد من البنوك اللبنانية الأخرى التي تعيش ضغوطا كبيرة في ظل تزايد الأزمة المالية في البلاد جراء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها منذ فترة.

المصدر: وكالات

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