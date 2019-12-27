لبناني يقتحم مصرفا "بفأس" مطالبا بأمواله! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن لبناني دخل مصرفا في إحدى المناطق اللبنانية وفي حوزته فأس وطالب باسترداد أمواله المودعة في ذلك البنك.

وأظهر الفيديو المواطن وهو يهدد الموظفين بفأس مطالبا بإعطائه أمواله صارخا "صوروا صوروا، بدي مصرياتي بدي مصرياتي".

وشهد البنك في ذاك اليوم ازدحاما كبيرا جراء توافد عدد كبير من المودوعين بهدف سحب أموالهم، مثله مثل العديد من البنوك اللبنانية الأخرى التي تعيش ضغوطا كبيرة في ظل تزايد الأزمة المالية في البلاد جراء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها منذ فترة.

جايي عالبنك بالـ "فأس" لياخد مصرياته😳!!!

نطرو لاول السنة لتصير العالم تجي بالسيف والترس...#لبنان#لبنان_ينتفضpic.twitter.com/70r7n4TPLi — Abbassnourdeen (@Abbassnourdeen1) December 26, 2019

المصدر: وكالات