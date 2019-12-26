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بوغدانوف يبحث مع رئيس حكومة الوفاق التسوية في ليبيا

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بوغدانوف يبحث مع رئيس حكومة الوفاق التسوية في ليبيا
Sputnik Ilya Pitalev
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع القائم بالأعمال المؤقت للدولة الليبية في موسكو، مصطفى أبو سعيدة، تسوية الأزمة في ليبيا، حسبما أوردت الخارجية الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، مساء اليوم الخميس، أن "الطرفين تبادلا الآراء حول الوضع في ليبيا، مع التركيز على ضرورة بناء عملية تفاوضية شاملة بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد في أسرع وقت ممكن".

وتحكم في ليبيا حاليا حكومتان، هما حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) تحت رئاسة فايز السراج، ومقرها العاصمة طرابلس، والحكومة المؤقتة تحت رئاسة عبد الله عبد الرحمن الثني، التي تعمل، هي ومجلس النواب (البرلمان) المنتخب، في شرق البلاد، بدعم من "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وكان حفتر أعلن، في 12 ديسمبر، أن القوات التابعة له تبدأ "المعركة الحاسمة" على طرابلس، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر مضت على إعلان قائد "الجيش الوطني" عن شن قواته هجوما واسع النطاق على العاصمة الليبية من أجل تحريرها من "الجماعات والمليشيات الإرهابية".

المصدر: تاس

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