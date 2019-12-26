السيسي يؤكد لكونتي مواصلة الجهود لكشف ملابسات مقتل ريجيني ومعاقبة الجناة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، استمرار العمل من قبل مصر على كشف الحقيقة في مقتل الطالب من إيطاليا، جوليو ريجيني.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان، بأن السيسي أجرى، اليوم الخميس، اتصالا مع كونتي "تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين".

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وأكد الجانبان، حسب البيان، "الحرص على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات"، وأعربا عن "تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين".

وأشار راضي إلى أن المكالمة تطرقت إلى "التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في مقتل الطالب الإيطالي ريجيني"، حيث جدد السيسي في هذا السياق "التأكيد على استمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة".

وأثرت قضية ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي من جامعة كامبريدج البريطانية، الذي اختفى يوم 25 يناير من العام 2016 في القاهرة، ليتم لاحقا العثور عليه مقتولا وعلى جثته آثار تعذيب، أثرت بشكل كبير على العلاقات بين البلدين بعدما اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق.

وتنفي مصر مزاعم حول تورط أجهزتها الأمنية في مقتل ريجيني، وقالت السلطات المصرية في البداية إن الطالب الإيطالي توفي بحادث سير، إلا أنها ذكرت لاحقا أنه قتل على يد عصابة إجرامية تمكنت الشرطة من القضاء عليها.

المصدر: RT