تعليق مسيرات العودة في قطاع غزة وتحويلها إلى شهرية

أعلنت هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار في غزة تغيير نمط المسيرات من أسبوعية إلى شهرية، بدءا من الذكرى السنوية لانطلاقتها في 30 مارس 2020، مع تعليقها 3 أشهر تحضيرا لهذه الذكرى.

وقال طلال أبو ظريفة عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة، في تصريح لـ "فرانس برس"، اليوم الخميس، إن "قرار الهيئة أن يتم وقف مسيرات العودة للتحضير والتجهيز حتى 30 مارس القادم لتصبح شهرية وفي المناسبات الوطنية، ولكن باستثناء فعاليات يوم غد الجمعة وهي آخر جمعة في عام 2019".

ونظمت الهيئة مسيرات كل يوم جمعة قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل انطلاقا من مارس 2018، للمطالبة "برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2006 على قطاع غزة، وتثبيت حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قبل سبعين عاما".

وأوضح يسري درويش، وهو متحدث باسم الهيئة في مؤتمر صحفي بمدينة غزة أن "الهيئة قررت اعتماد برنامج مسيرات العودة لعام 2020، من خلال تنظيم المسيرات شهريا، وفي المناسبات الوطنية البارزة".

وبين أنه سيبدأ تنفيذ هذا القرار "اعتبارا من 30 مارس القادم تزامنا مع إحياء ذكرى يوم الأرض والذكرى الثانية لانطلاق مسيرات العودة".

وأشار إلى أن قرار التقليص جاء بناء على "تقدير الهيئة الذي ينطلق أولا وأخيرا من مصالح الشعب ومراعاة لظروفه"، مشددا على "الطابع الشعبي لمسيرات العودة وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها الآنية والاستراتيجية".

ومنذ بدء هذه الاحتجاجات، قتل نحو 348 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي على طول السياج الأمني شرق قطاع غزة.

المصدر: وكالات