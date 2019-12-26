مستشارة الأسد تقيم فرص استئناف العلاقات بين سوريا والسعودية

كشفت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، عن تقييمها لفرص استئناف العلاقات بين بلادها والسعودية.

وتطرقت شعبان، أمس الأربعاء، في حديث إلى قناة "الميادين"، إلى موضوع إمكانية عودة العلاقات بين الرياض ودمشق، إذ قالت إن "الأمر لم يتبلور ليصبح جديا، وإنما بقي في إطار الكلام".

كما أعربت المستشارة عن أسفها إزاء وقوف الكويت وراء مشروع القرار الخاص بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، والذي فشل مجلس الأمن الدولي في تبنيه مؤخرا بسبب استخدام روسيا والصين حق الفيتو ضده.





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وصرحت شعبان بأن حكومة دمشق تدرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد الولايات المتحدة، متهمة إياها بنهب النفط السوري.

وحملت المستشارة الولايات المتحدة المسؤولية عن منع اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم "لحسابات استراتيجية" خاصة بها وإسرائيل، مشددة أيضا على أن منظمة حظر الكيميائي فقدت مصداقيتها وباتت تحت سيطرة واشنطن.

المصدر: الميادين