وزير لبناني: نحن بحاجة لسوريا على كل الصعد

قال وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، حسن مراد، إن بلاده بحاجة لسوريا على كل الصعد بما في ذلك لمصلحة لبنان.

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ودعا مراد في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" إلى إيجاد حلول لتصريف الإنتاج الذي يبدأ أولا بتسهيل التصدير، ثم بضررورة التوجه إلى دمشق للتنسيق معها بما يصب في صالح لبنان.

ممكن ان نضع خطط ونأخذ قرارات مهمة للمواطن ولكن يبقى الأهم أن نجد حلول لتصريف الانتاج وذلك يبدأ بتسهيل التصدير اولاً وثانياً وضع كل الإمكانيات للتوجه الى دمشق للتنسيق معها من أجل تخفيض الرسوم على لبنان للعبور الى العمق العربي .

نحن بحاجة لسورية على كل الأصعدة. — hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) 26. prosinca 2019.

وكان مراد دعا الأسبوع الماضي إلى الإسراع بتشكيل حكومة لبنانية تلتزم بالثوابت الوطنية و"تتواصل مع الشقيقة سوريا لما في ذلك مصلحة للبنان".

المصدر: وكالات