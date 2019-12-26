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وزير لبناني: نحن بحاجة لسوريا على كل الصعد

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وزير لبناني: نحن بحاجة لسوريا على كل الصعد
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قال وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، حسن مراد، إن بلاده بحاجة لسوريا على كل الصعد بما في ذلك لمصلحة لبنان.

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ودعا مراد في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" إلى إيجاد حلول لتصريف الإنتاج الذي يبدأ أولا بتسهيل التصدير، ثم بضررورة التوجه إلى دمشق للتنسيق معها بما يصب في صالح لبنان.

وكان مراد دعا الأسبوع الماضي إلى الإسراع بتشكيل حكومة لبنانية تلتزم بالثوابت الوطنية و"تتواصل مع الشقيقة سوريا لما في ذلك مصلحة للبنان".

المصدر: وكالات 

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