السعودية وقطر تطمئنان على صحة سلطان عمان على خلفية شائعات مقلقة

أجرى وزيرا خارجية السعودية وقطر، فيصل بن فرحان، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتصالين مع نظيرهما العماني، يوسف بن علوي، للاطمئنان على صحة السلطان قابوس وسط شائعات عن تدهور وضعه.

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وأكدت الخارجية العمانية على حسابها الرسمي في "تويتر" مساء أمس الأربعاء أن الوزيرين الخليجيين نقلا في الاتصالين المنفصلين "التحيات والتمنيات" إلى السلطان قابوس من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

ويأتي الاتصالان على خلفية تداول شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور صحة السلطان قابوس البالغ من العمر 79 عاما، وذلك بعد زيارته إلى بلجيكا لدواع طبية في وقت سابق من الشهر الجاري، ما يعد ثالث رحلة علاجية خارجية له على الأقل منذ عام 2014.

تلقى معالي #يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية اتصالا هاتفيًا من معالي الشيخ #محمد_بن_عبدالرحمن_آل_ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة للإطمئنان حيث نقل تحيات وتمنيات سمو أمير دولة قطر الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني — وزارة الخارجية (@MofaOman) December 25, 2019

كما تلقى معالي #يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله اتصالا هاتفيًا من صاحب السمو الأمير #فيصل_بن_فرحان_آل_سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة للإطمئنان حيث نقل تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز_آل_سعود وسمو ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان_آل_سعود — وزارة الخارجية (@MofaOman) December 25, 2019

المصدر: RT