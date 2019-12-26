عودة نحو 4 آلاف لاجئ عراقي من سوريا وتركيا خلال 2019

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الخميس، عن عودة نحو 4 آلاف لاجئ عراقي من سوريا وتركيا خلال العام الحالي - 2019 .

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وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "الوزارة أعادت 3.905 عراقيين من المتواجدين في سوريا وتركيا طوعيا ضمن برنامجها العودة الطوعية الأسبوعية المجانية".

وأضافت أن "رحلة العودة للاجئين العراقيين كانت من المحافظات التركية ومخيمي أكدة التركي والهول في سوريا".

وأشارت إلى أن "العودة تمت بالتنسيق مع وزارة النقل والقوات الأمنية في منفذ إبراهيم الخليل لنقل العائدين من سوريا وتركيا عن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد".

المصدر: RT