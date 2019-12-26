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شقيق الناشطة السعودية لجين الهذلول: يتهمونني بالعمالة لتركيا وأنا لم أزرها..

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شقيق الناشطة السعودية لجين الهذلول: يتهمونني بالعمالة لتركيا وأنا لم أزرها..
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غرّد وليد الهذلول شقيق الناشطة الحقوقية السعودية المحتجزة في بلادها، لجين الهذلول، مستغربا من اتهامه بأنه عميل لتركيا.

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وكتب الهذلول على حسابه في "تويتر" يرد على ما قال إنها اتهامات صادرة ضده في الفترة الأخيرة بأنه عميل تركي، كتب قائلا إنه لم يزر هذا البلد بتاتا، في حين أشار إلى أن الكثيرين من أبناء وطنه زاروا تركيا.

وأضاف وليد الهذلول في لهجة ساخرة، أن فضولا ظهر لديه الآن لزيارة تركيا، متسائلا من متابعيع عن أفضل الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها في هذا البلد.

المصدر: تويتر

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