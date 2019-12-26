شقيق الناشطة السعودية لجين الهذلول: يتهمونني بالعمالة لتركيا وأنا لم أزرها..

غرّد وليد الهذلول شقيق الناشطة الحقوقية السعودية المحتجزة في بلادها، لجين الهذلول، مستغربا من اتهامه بأنه عميل لتركيا.

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وكتب الهذلول على حسابه في "تويتر" يرد على ما قال إنها اتهامات صادرة ضده في الفترة الأخيرة بأنه عميل تركي، كتب قائلا إنه لم يزر هذا البلد بتاتا، في حين أشار إلى أن الكثيرين من أبناء وطنه زاروا تركيا.

في الفترة الأخيرة صار الذباب يتهمني بأني عميل تركي. هذا البلد الي ما استغرب لو نص الشعب زارها وأنا ولا مرة زرتها ولا عمري فكرت ازورها. الحين صار عندي فضول ازورها.



وش احسن الوجهات السياحية الي تقترحونها في تركيا؟ — Walid Alhathloul| وليد الهذلول (@WalidAlhathloul) December 25, 2019

وأضاف وليد الهذلول في لهجة ساخرة، أن فضولا ظهر لديه الآن لزيارة تركيا، متسائلا من متابعيع عن أفضل الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها في هذا البلد.

المصدر: تويتر