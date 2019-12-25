العاهل الأردني يتبضع من بائع جوال في إربد (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشر على وسائل الإعلام، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وهو يصافح المارة وباعة الخضار والفواكه في مدينة إربد الأردنية، في طريق عودته من هناك إلى عمان.

جاء ذلك خلال جولة العاهل الأردني أمس الثلاثاء في المدينة، حيث هنأ سيدة مسيحية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وحضر جلسة توعوية عن البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض"، في جامعة اليرموك.

وأشار مصدر مقرب، إلى أن الملك عبد الله الثاني نزل إلى أحد شوارع المدينة وقام بشراء الخضار والفواكه من بائع بسطة في سوق أربد.

المصدر: "عمون"