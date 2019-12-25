الرئيس الجزائري يحبس دموعه منحنيا أمام جثمان قايد صالح (فيديو)

ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء، النظرة الأخيرة على جثمان رئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح، بعد أن تم نقل جثمان الفقيد إلى قصر الشعب.

وقال تبون إن الجزائر فقدت "أحد رجالاتها الأبطال الذي بقي إلى آخر لحظة وفيا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام".

وأضاف أن وفاة قايد صالح، تعتبر "فاجعة أليمة قاسية"، أن تودع الجزائر في هذا الوقت بالذات.

وأشار تبون إلى أن رئيس الأركان "صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد".

وفي وقت سابق، قدم تبون تعازيه الخالصة، لعائلة الفريق أحمد قايد صالح.

وتشهد العاصمة الجزائرية اليوم مراسم تشييع جثمان قايد صالح الذي وافته المنية أول أمس بعد أيام من تسليمه السلطة للرئيس الحالي عبد المجيد تبون.

المصدر: "النهار" الجزائرية