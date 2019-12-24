الجزائر تعلن موعد تشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية عن إقامة مراسم تشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح، غدا الأربعاء، بالجزائر العاصمة.

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وأوضحت الرئاسة أن مراسم التشييع ستكون بداية بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بقصر الشعب، ليشيع بعدها إلى مثواه الأخير بـ "مربع الشهداء" في "مقبرة العالية" بعد صلاة الظهر.

وكان الفقيد الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري ورئيس الأركان قد وافته المنية أمس الاثنين في بيته عن عمر ناهز 80 سنة.

وقرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عقد حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ولمدة سبعة أيام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

ويقوم موقعنا RT ببث مباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمراسم التشييع.

المصدر: وكالات