قصيدة لسعود القحطاني بعد تبرئته من دم خاشقجي
تداول نشطاء الإنترنيت قصيدة قالوا إنها نظمت وأنشدت من قبل سعود القحطاني، مستشار الديوان الملكي السعودي السابق، بعد إعلان محكمة سعودية تبرئته في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي اليوم.
ونشرت القصيدة تحت عنوان "براني اللي كـلـنـا باحتكامه".
قصيدة #سعود_القحطاني بعد إعلان براءته. pic.twitter.com/9098Rfuk2w— Naif نايفكو (@naifco) December 23, 2019
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية في السعودية، أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 مدانين بالسجن لمدد إجمالها 24 عاما.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية شلعان بن راجح بن شلعان، إن "المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه، ولم يوجه له أي اتهام لعدم وجود أي دليل ضده"، وأخلي سبيله.
المصدر: RT