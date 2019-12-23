العراق.. تحالف "البناء" يبحث بين صفوفه عن مرشح لرئاسة الحكومة

نفى مصدر في تحالف "البناء" في العراق اليوم الاثنين، ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة حكومة انتقالية في العراق، مؤكدا أن قصي السهيل لم يعد مرشحا عن التحالف.

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وقال المصدر لـRT: "وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لم يعد مرشحا، والتحالف يبحث عن بديل"، مؤكدا أن "التحالف لم يقدم أي اسم بديل عنه حتى الآن".



وأشار إلى أن "التحالف ما زال في اجتماع يريد من خلاله أن يحسم مرشحه لرئاسة الحكومة"، وأن "الساعات المقبلة قد تشهد تسمية مرشحه بشكل رسمي".

وأجل البرلمان العراقي جلسة تصويت على قانون الانتخابات كانت مقررة اليوم الاثنين إلى يوم غد الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب.

من جهة ثانية، لا يزال الخلاف حول تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة قائما، إذ كان من المفترض أن يرسل البرلمان اليوم الاثنين جوابه إلى رئيس البلاد برهم صالح بشأن الكتلة الأكبر تلبية لمطلبه.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة باستقالة الحكومة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

المصدر: RT