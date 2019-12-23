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موسكو وأنقرة تبحثان الوضع في ليبيا وتقديم المساعدات لسوريا

أخبار العالم العربي

موسكو وأنقرة تبحثان الوضع في ليبيا وتقديم المساعدات لسوريا
وزارة الخارجية الروسية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "بحث وزيرا الخارجية التسوية في سوريا، وسبل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري".

وأضافت الخارجية الروسية: "كما بحث الجانبان آفاق التعاون بين البلدين للمساهمة خدمة لاستقرار الوضع في ليبيا".

وأشارت الخارجية إلى أن الاتصال الهاتفي جاء بمبادرة من الجانب التركي.

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المصدر: نوفوستي

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