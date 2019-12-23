موسكو وأنقرة تبحثان الوضع في ليبيا وتقديم المساعدات لسوريا
وزارة الخارجية الروسية
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: "بحث وزيرا الخارجية التسوية في سوريا، وسبل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري".
وأضافت الخارجية الروسية: "كما بحث الجانبان آفاق التعاون بين البلدين للمساهمة خدمة لاستقرار الوضع في ليبيا".
وأشارت الخارجية إلى أن الاتصال الهاتفي جاء بمبادرة من الجانب التركي.
المصدر: نوفوستي