نجل خاشقجي: نؤكد ثقتنا بالقضاء السعودي

أكد صلاح خاشقجي نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على ثقته بالقضاء السعودي، وذلك بعد صدور أحكام مدينة ضد عدد من المتهمين بجريمة مقتل والده.

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وكتب خاشقجي الابن على "تويتر": "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة".

وأضاف: "اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم جمال خاشقجي".

إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له. — salah khashoggi (@salahkhashoggi) December 23, 2019

وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية في السعودية، اليوم الاثنين، أحكاما بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 أشخاص بالسجن لمدة قد تصل إلى 24 عاما.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية شلعان بن راجح بن شلعان في مؤتمر صحفي عقد في الرياض، إن "الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا".

وشوهد الصحفي السعودي جمال خاشقجي للمرة الأخيرة في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018، حيث كان سينجز أوراق زواجه.

وحسبما أوردت التقارير الإعلامية فقد تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على رفاته حتى الساعة.

وقالت حينها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الـ"سي آي إيه"، إنها تعتقد أن "الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أمر بالقتل"، لكن المسؤولين السعوديين نفوا الأمر، مؤكدين أنه لا دور له في ذلك.

المصدر: وكالات