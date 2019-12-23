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السعودية.. تدشين أول فرقة كشفية نسائية

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السعودية.. تدشين أول فرقة كشفية نسائية
sabq.org
أمير الرياض يدشن أول فرقة كشفية نسائية في المنطقة
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دشن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة، وقلد الأوسمة لعدد من القائدات الكشفيات بكلية التقنية للبنات.

جاء ذلك، خلال استقباله منتسبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، حيث عرض مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عبد الرحمن بن عمر المقبل، إنجازات الإدارة وتدشين الفرق الكشفية النسائية للمنطقة.

وقدم المقبل عرضا عن الإنجازات التي نفذتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض، مستعرضا المنشآت التدريبية وأعداد المتدربين والمتدربات بها، وكذلك تقريرا عن برامج الخدمة المجتمعية "أتقن" الذي كان بتوجيهات ودعم من محافظ المؤسسة أحمد الفهيد.

وجرى خلال تدشين الفرق الكشفية النسائية، تسليم الأوسمة للقائدات الكشفيات بكلية "التقنية" للبنات في العاصمة الرياض.

المصدر: سبق

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