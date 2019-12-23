وزير الدفاع اللبناني يدين الاعتداء الذي تعرضت له سوريا عبر أجواء بلاده

دان وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، الاعتداء الذي تعرضت له سوريا الأحد عبر الأجواء اللبنانية، داعيا المجتمع الدولي إلى "التدخل لمنع هذه الاعتداءات على سيادة لبنان".

وكتب بو صعب في"تويتر" أنه "اطلع على تقرير الجيش اللبناني بشأن الخروق الإسرائيلية للأجواء اللبنانية أمس، والتي استهدفت سوريا عبر الأجواء اللبنانية"، مضيفا أن "هذا الاعتداء السافر هو مستنكر ومدان وأدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لمنع هذه الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية وتقدير مدى خطورتها".

اطلعت على تقرير الجيش اللبناني عن الخروقات الاسرائيلية العدوانية للأجواء اللبنانية يوم امس والتي اسهدفت سوريا عبر الأجواء اللبنانية، ان هذا الاعتداء السافر هو مستنكر ومدان وادعو المجتمع الدولي للتدخل لمنع هذه الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية و تقدير مدى خطورتها. — Elias Bou Saab (@EliasBouSaab) December 23, 2019

وكان مدونون ونشطاء نشروا على موقع "تويتر" الأحد، مقاطع فيديو وثقت لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية في أجواء العاصمة دمشق، قالت "سانا" إنها قادمة من الأراضي المحتلة.

وأشارت "سانا" إلى ورود أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق.

المصدر: RT