سامح شكري يحدد موقف مصر الفني والسياسي من اتفاق أردوغان والسراج

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري تعليقا على اتفاق حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج وتركيا، إن ليس له أي تأثير على مصر من الناحية الفنية والسياسية.

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وأشار إلى أن الاتفاق ليس له أي تأثير على مصر من الناحية الفنية، ولكن هذا لا يعفي من أن عقد الاتفاق الأمني ليس ضمن صلاحيات حكومة الوفاق، ويعد خرقا للقانون.

وأشار شكري، خلال حديث ملتفز إلى أن الأمر ليس مطلقا لأي طرف يتعامل وفق رؤيته، حيث أننا نعيش في مجتمع دولي له محددات، مؤكدا أن مصر تعمل على مساعدة ليبيا في الوصول إلى حل سياسي، والقضاء على الإرهاب.

وأضاف تعليقا على تحذيرات الرئاسة التركية، أن مصر لا تتناول أي شيء يخرج عن الحديث المعتاد بين الدول، ولا تدخل في مهاترات، وتعمل دائما في إطار الإيجابية.

المصدر: وكالات