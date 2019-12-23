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وسائل إعلام: نقل المطران عطا الله حنا إلى الأردن إثر الاشتباه بتسميمه من قبل إسرائيل

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وسائل إعلام: نقل المطران عطا الله حنا إلى الأردن إثر الاشتباه بتسميمه من قبل إسرائيل
RT
المطران حنا عطالله (صورة أرشيفية)
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أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذوكس، قد نقل اليوم الاثنين من القدس إلى الأردن للعلاج، بعد الاشتباه بتسميمه من قبل إسرائيل.

ونقلت وكالة عمون عن مدير عام مستشفى الأردن عبد الله البشير قوله إنه جرى نقل المطران على عجل إلى الأردن، حيث "هناك اشتباه بإصابته بالسم".

ووفقا لمقربين، "فإنه من المحتمل أن يكون السم قد دس في مكتبة المطران".

المصدر: "عمون"

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