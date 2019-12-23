رئيس حركة سودانية متمردة: الحكومة ليست مسؤولة عن إدخال الناس في الجنة!

دعا عبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال المتمردة بالسودان إلى ترك موضوع تحديد هوية الدولة للأجيال القادمة، مشددا على أن إدخال الناس في الجنة ليست من مسؤولية الحكومة.

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وقال الحلو في كلمة ألقاها في منطقة تسيطر عليها حركته في النيل الأزرق، إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير حدد هوية الدولة السودانية بعد انفصال الجنوب بأنها "إسلامية عربية"، مضيفا أن العرب الموجودين في السودان لا يمثلون كل السودان.

ولفت رئيس هذه الحركة المتمردة التي تنشط في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى أنه من الممكن أن يأتي أي شخص آخر إلى السلطة ويفرض هوية أحادية للسودان.

وأكد في هذا السياق، أن هوية الدولة يجب أن تكون "جمعية"، وأن تترك عميلة تحديد الهوية القومية للسودان للمستقبل.

كما أشار رئيس الحركة السودانية المتمردة، إلى أن "الدولة تقف على مسافة متساوية من جميع الأديان والقوميات والثقافات والقبائل والأعراق، ولكل فرد أن يختار هويته الخاصة به، والدولة للجميع، ولا أحد يقرر هوية الدولة بمفرده، وبهذه الطريقة تتحقق العدالة".

وتساءل الحلو، أين يذهب غير المسلمين في السودان في معرض قوله، إن "الشريعة الإسلامية تقسم الناس تقسيما دينيا، وإنها تصنف الناس غير المسلمين على أنهم لديهم مشكلة، وليس لديهم مكان في السودان".

ورأى في هذا الشأن، أن الدين علاقة بين الإنسان وربه، وأن الحكومة "ليست مسؤولة عن إدخال الناس في الجنة"، مشددا على أن مهمة الحكومة تتمثل في "توفير الخدمات التعليمية والصحية والسكن والطرق لمواطنيها".

المصدر: وسائل إعلام سودانية