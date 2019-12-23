العراق.. اغتيال 29 ناشطا منذ أكتوبر الماضي

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن عدد الناشطين المدنيين الذين تم اغتيالهم منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي.

وذكر المفوض علي البياتي في تصريح صحفي، أن "29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق موجة الاحتجاجات، وأن ثلاث محاولات لم تنجح.

وأضاف أن "العاصمة بغداد شهدت 13 عملية اغتيال، وأن السلطات الحكومية لم تلق القبض حتى الآن على أي من الجناة".

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق السبت، أنها تمارس الضغوط على الحكومة العراقية، للحد من جرائم اغتيال وخطف النشطاء المدنيين.