الجزائر.. كشف شركة وهمية عذبت أطفالا مصابين بالتوحد

فككت قوات الأمن الجزائرية عصابة أوهمت ضحاياها بممارسة نشاط رعاية الأطفال المرضى، في حين أنها كانت تمارس شتى أنواع التعذيب ضد صغار مصابين بالتوحد ومتلازمة داون.

وكشف موقع "النهار" أن الأطفال المقيمين بمقر تلك الشركة الوهمية التي تنشط بدون رخصة في مدينة قسنطينة، والبالغ عددهم 50، كانوا يعاملون بقساوة كبيرة، حيث وجدت آثار الحرق على أجسادهم، كما كانوا يتناولون وجبة واحدة في اليوم، ويتم تنويمهم على الساعة السابعة مساء بأدوية محظورة.

وصرح أحد أولياء الأطفال بأنه كان يدفع مبلغ 20 مليون سنتيم (نحو 1700 دولار) لمدة شهرين قصد رعاية ابنته من قبل الشركة الوهمية.

ونقل الأطفال الذين وجدوا في حالة مزرية إلى دور رعاية خاصة بعد تفكيك الشركة والقبض على عناصرها التسعة، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة التي أثارت استنكارا كبيرا بين الجزائريين.

المصدر: "النهار"