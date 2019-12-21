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مراسلنا: قوات "الجيش الوطني الليبي" تعلن قطر سفينة تركية إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قوات
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أعلنت البحرية التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" توقيف واقتياد سفينة تحمل علم غرينادا يقودها طاقم يتكون من مواطنين أتراك، إلى ميناء رأس الهلال شمالي ليبيا للتحقق من حمولتها.

وقالت قوات حفتر: "عملية القبض جاءت أثناء قيام إحدي السرايا بدورية في المياه الإقليمية الليبية، قبالة ساحل درنة داخل الحدود البحرية التي تم ترسيمها بموجب اتفاقية تركيا وحكومة الوفاق".

وذكرت أنه تم القبض على السفينة "للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات".

مراسلنا: قوات
مراسلنا: قوات
مراسلنا: قوات

المصدر: RT

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