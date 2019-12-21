عبد المجيد تبون يعين مسؤولين في الرئاسة الجزائرية

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت، محمد الأمين مسايد، الذي كان مديرا لحملته الانتخابية، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.

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وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد عين تبون أيضا نور الدين عيادي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.

وتعد التعديلات الجديدة للرئيس الجزائري ثاني قرار يتخذه بعد تعيين وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم وزيرا أولا بالنيابة، فيما كلف أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال.

المصدر: RT