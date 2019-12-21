مصدر حكومي سوري لـRT: اعتداء إرهابي على عدد من منشآتنا النفطية والغازية

أفاد مصدر في وزارة النفط السورية لـRT بأن هجمات إرهابية متزامنة استهدفت مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز الليلة الماضية.

وحسب المصدر، فإنه من المرجح أن الهجمات تم تنفيذها عبر طائرات مسيرة.

وأشار المصدر، إلى أن الاعتداء تسبب في اندلاع حريق في أنابيب أفران تحسين المواد البترولية في مصفاة حمص، مضيفا أنه تمت السيطرة عليه، ويجري التعامل مع حريق آخر اندلع في خزان كروي للغاز المنزلي.

كما أسفر الاعتداء عن اندلاع حريق في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، وتمت السيطرة عليه، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات، بالإضافة إلى توقف بعض الوحدات عن العمل.

وحسب المصدر، فإنه تم استهداف محطة غاز الريان بثلاث قذائف دون وقوع أضرار.

المصدر: RT