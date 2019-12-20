مراسلنا: متظاهرون يحرقون مقرات حزبية في مدينة الناصرية جنوبي العراق

أحرق متظاهرون غاضبون في مدينة الناصرية جنوبي العراق، مقر حزب "الدعوة" ومقر منظمة "بدر"، عقب تشييع الشاب علي العصمي الذي قتل على يد مسلحين.

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وأضاف أن "المتظاهرين أحرقوا مقر فوج المهمات الخاصة في المدينة ومقر حركة "عصائب أهل الحق" وسط المدينة".

وأكد أن المحتجين أحرقوا أيضا، منزل رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار جبار الموسوي.

يذكر أن الشاب علي العصمي لقي حتفه بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليه ضنا منهم أنه شقيقه الأكبر الناشط سلام العصمي، في شارع بغداد بالمدينة.

من جهته، أكد سلام، وهو أحد منظمي الاحتجاجات في المحافظة، أنه "لا يزال على قيد الحياة"، وأنه "كان المستهدف بحادث الاغتيال".

وطالب المحتجون في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس، بإقالة رئيسي الجمهورية برهم صالح، ومجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأشار مصدر لـRT، إلى أن "المحتجين رفعوا لافتات عليها صور صالح والحلبوسي، مطالبين بإقالتهما على غرار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي".

المصدر: RT